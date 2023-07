“Ho votato riequilibrio per la città”, Cascino: “Centrodestra non ha voluto bocciare l’atto”

“La mia scelta l’ho fatta e l’ho motivata – aggiunge – il mio voto comunque non è quello che salverà il sindaco Greco, che io non sostengo. Se il centrodestra avesse veramente avuto intenzione di bocciare il piano di riequilibrio, si sarebbe potuto presentare in blocco e l’atto non sarebbe passato. I consiglieri di centrodestra presenti, comunque, oggi avrebbero potuto lasciare l’aula e non ci sarebbero stati i numeri per votare. Invece, hanno partecipato al voto. C’era il consigliere di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra che evidentemente non è contrario al riequilibrio, come invece vorrebbe far intendere. Probabilmente, lui e altri consiglieri di centrodestra puntano a ricandidarsi e se il riequilibrio sortirà effetti si troveranno con una situazione finanziaria sicuramente migliore rispetto a quella attuale. In aula, non c’era solo la Dc. Oltre a Fratelli d’Italia, c’erano la Lega e il consigliere progressista Ascia”. Dal voto sull’adesione al piano di riequilibrio traspare un’immagine di fondo del centrodestra locale non proprio allineata sulle stesse direttrici di marcia.