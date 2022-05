I bozzetti della collezione Marella realizzati in diretta in una serata-evento

Gela. Non solo moda, ma sinergia con il territorio, con altri imprenditori coinvolti capaci di esaltare le eccellenze della città. Con questo spirito il vicolo del centro storico che ospita lo store “Marella” si è trasformato per una sera in una sorta di piccola Taormina, dove artisti del design, wine point, fioristi e il caratteristico finger food e ovviamente la moda si sono uniti in un mix esplosivo.

Una serata speciale, che per oltre quattro ore ha incuriosito e attirato centinaia di cittadini. La Boutique Marella Gela si distingue sul territorio rappresentando un punto di riferimento per la donna che ama l’eleganza e lo stile. Ivana Donegani, Owner di Diemme Company, ha scelto di investire sul territorio proponendo brand quali Marella, Emme, IBlues, Ottod’ame e Giada Curti di grande eleganza e ricercatezza. La sua missione è quella di avviare un percorso di collaborazioni con imprenditori che come lei comprendono l’importanza di fare rete per sostenere e provare a far crescere la città. Il territorio sta dando risposte soddisfacenti. L’evento, infatti, realizzato ieri pomeriggio presso la boutique Marella Gela, ha avuto riscontri estremamente favorevoli dai tanti ospiti che hanno partecipato.

Tanti sorrisi in un’atmosfera dove la musica di Frea Gerbó Dj resident del Ma di Catania ha animato l’ambiente in un’atmosfera gradevole e divertente. Il commento a fine serata è stato unanime: “La città avvertiva l’esigenza di realizzare un evento di questo tipo, inconsueto quanto originale per tanti aspetti”.

Nel corso dell’evento gli ospiti, si sono soffermati nei diversi punti dedicati al vino, con una degustazione delle etichette “Emiryam” e “Zahara” di Casa Grazia, al cibo con il finger food dal gusto della tradizione siciliana di Gibi e alla sicilianità con le luminarie artistiche di La Camelia.