Vittime o complici? La svendita della città nelle foto di Fabio Cafà

Gela. Vittime o complici? Entrambi secondo il foto-rianimatore Fabio Cafà che ha esposto in via Morello e via Pisa delle foto raffiguranti una città in “svendita” . La mostra, come si evidenzia nelle didascalie posizionate sotto ogni stampa, presenta le foto come se fossero delle insegne pubblicitarie e vuole essere stimolo di riflessione ma anche di indignazione, proprio come spiega l’autore.

“Ci indigniamo da dieci anni, e fa male a salute e al fegato vedere come si è ridotta la nostra città- ha dichiarato Fabio Cafà- Con queste foto ho deciso di mettere da parte la filosofia e di prenderla con buon umore aggiungendo pizzico di provocazione attraverso le didascalie. Chi visita la mostra si faccia una risata ma inizi anche a pensare e a operare nel proprio piccolo per far rialzare la nostra città.”

Quasi tutte le foto esposte dal fotografo gelese sono state volutamente imbruttite e realizzate in bianco in nero.

“Le foto nascono in bianco e nero perché devono rendere l’idea della realtà triste che vive sia il centro storico abbandonato a se stesso, con molti negozi chiusi e poca gente che lo frequenta, sia del il pontile ormai del tutto inagibile e per non parlare dell’ex lido “La conchiglia” ridotto ormai ad un rudere ” aggiunge il fotografo gelese.