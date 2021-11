I tifosi del Gela ricordano Peppe Alabiso e Nele Svizzero

Gela. Sei anni fa Peppe Alabiso ed il figlio Emanuele persero la vita in un tragico incidente aereo mentre sorvolavano l’isola di Stromboli in direzione Foggia. Avevano 61 e 26 anni ed una vita ancora di sfide e sogni davanti. Da allora i tifosi del Gela, ogni anno, organizzano un memorial per ricordare entrambi.

Emanuele, per tutti “Nele Svizzero”, era un ragazzo brillante, unico e tifosissimo della Juventus e del Gela, che seguiva con passione sia in curva Boscaglia che in trasferta, studio permettendo.