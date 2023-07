Iacona morì a Timpazzo, pm ha concluso: chiesto processo per dieci imputati

Gela. Per la procura, quello che accadde sei anni fa, all’interno della discarica Timpazzo, con la morte dell’operaio Rocco Iacona, fu responsabilità anche di chi non avrebbe assicurato i necessari controlli e delle aziende che operavano nel sito di conferimento. Il pm Lucia Caroselli, davanti al gup Roberto Riggio, ha richiesto il giudizio per gli imputati in questo secondo filone processuale scaturito dal tragico incidente sul lavoro. In base alle richieste del pm, devono andare a processo, Carmelo Lanzarone, Filippo Indorato, Giuseppe Morello, Nunzio Lipomi, Vincenzo Greco, Sergio Montagnino, Giuseppe Panebianco, Ruben Gianporcaro, Manuela Greco e Daniele D’Aquila. L’operaio venne travolto e ucciso da una pala meccanica, che era stata usata nel tentativo di sbloccare un furgone rimasto impantanato nel terreno. Fatti che si verificarono in un’area non di cantiere. Secondo la procura, ci sarebbero state responsabilità da parte degli imprenditori delle aziende, dei tecnici della sicurezza e degli allora vertici dell’Ato Cl2 in liquidazione che gestiva il sito. La vittima aveva già concluso il suo turno ma proprio per cercare di recuperare il furgone impantanato partecipò alle manovre, avendone la peggio.