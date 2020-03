Il 2019 è stato un grande anno per la Seat: ecco i numeri del successo

Nel mondo automotive esistono molti marchi, ma solo alcuni riescono a diventare vere icone del settore. Fra questi troviamo senza dubbio la Seat, un brand che in Italia conosciamo bene, e che continua a ottenere numeri notevoli. Il 2019 non ha fatto eccezione, al punto che può essere considerato un vero e proprio anno da record per la nota casa automobilistica spagnola. Di conseguenza, in questo articolo scopriremo tutti i numeri collezionati da Seat lo scorso anno, e un approfondimento sulla sua storia.

I numeri del successo di Seat

In oltre 70 anni di storia, la Seat non aveva mai raggiunto i valori registrati nel 2019, dunque in questo caso l’etichetta “record” ha un significato davvero profondo. Nello specifico, la casa automobilistica iberica è riuscita a collezionare un totale di vendite globali superiore a quota 574 mila unità, con un aumento del +10% rispetto al 2018. Ci sono poi altri dati che meritano di essere sottolineati: innanzitutto, la Seat è riuscita a spazzare via il precedente record firmato nel 2018, e in secondo luogo è stata messa a registro per il terzo anno di fila una crescita che ha raggiunto la doppia cifra.

Il mese di punta del 2019 è stato senza dubbio dicembre, con un incremento delle immatricolazioni superiore al 23%, se messo a confronto con lo stesso mese dell’anno precedente. Come si spiega questo boom della Seat nell’ultimo triennio? Lo dicono i numeri, e molto dipende dal lancio dei SUV, che oggi – da soli – assorbono oltre il 44% del totale del valore del marchio. Nel 2020 si attendono poi delle novità per la Leon, ma va anche citata la Ibiza: è la seconda più venduta in assoluto (la prima nel nostro Paese), e nel 2019 ha compiuto 35 anni.