Il Gela blocca Lo Giudice, punta il bomber Savasta ed il play Bossa

A proposito di Pensabene. Il tecnico sa che per vincere o lottare per farlo in Eccellenza devi avere under bravi. Ed allora ha chiesto a Bonaffini di lavorare in tal senso. Non è escluso che un under titolare possa essere anche il portiere ma siamo ancora agli albori di eventuali trattative.

Di certo le prime mosse di mercato sono state entusiasmanti ed i tifosi, dopo anni di amarezze e sciocchezze reiterate, ora sognano ad occhi aperti una squadra all’altezza del suo blasone.