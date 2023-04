Il Gela FC perde a Castellammare e affronterà il Marineo ai playout

Gela. Il Gela FC manca l’obiettivo salvezza perdendo per 3-1 contro il Castellammare Calcio. I gialloneri si ritrovano ora al terzultimo posto in classifica, sorpassati dal Marineo, vincente per 1-0 contro la Leonfortese.

Vince anche la Casteldaccia contro il Mazara per 2-0. La squadra di mister Pensabene dovrà affrontare ai play-out l’Oratorio San Ciro e Giorgio in trasferta, con cui ha perso all’andata per 2-1 a Marineo e pareggiato al ritorno per 1-1, ostacolando il proprio cammino verso la salvezza.