Illuminazione scadente a San Giacomo,”Chiediamo interventi immediati”

Il responsabile della Ghelas ,l’ing.Trainito fa però sapere che gli interventi nei territori di loro competenza ,come la piazza antistante alla chiesa ,sono stati affettuati e continuano ad essere attenzionati ,ma non possono parlare per le aree di competenza dell’Enel.

Un cane che continua a mordere la coda insomma,i cittadini non sanno più a chi rivolgersi . La situazione è diventata ormai insostenibile e i residenti non chiedono altro che il giusto servizio per le tasse che continuano a pagare nonostante i rincari.