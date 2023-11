Impianti Srr, sistema gestione ottiene certificazione positiva: conclusa fase di verifica

Gela. Ha da poco concluso il primo mese di servizio in città e il bilancio tracciato dai vertici della società è già piuttosto favorevole anche se c’è molto da fare, con un progressivo miglioramento di tutte le attività. Impianti Srr ottiene anche la certificazione di Aja Europe srl che in Italia rappresenta l’organismo A Cube Tic Ltd. La valutazione complessiva consente il rilascio appunto di un’attestazione sull’intero sistema di gestione della società, compreso quello della raccolta rifiuti. Gli standard di riferimento sono richiamati dai codici Iso 9001:2015, Iso 14001:2015 e Iso 45001:2018. Al termine delle verifiche, è stato accertato l’esito positivo dei riscontri, a ribadire il lavoro fatto dal management condotto dall’ingegnere Giovanna Picone. Impianti Srr, direttamente controllata dalla Srr4, gestisce il servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito ma porta avanti inoltre la piattaforma di Timpazzo, con Tmb e vasca E.