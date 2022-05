Gela. Ci sono feriti, anche se allo stato non se ne conoscono le condizioni. Un incidente stradale si è verificato in via Venezia, nei pressi di uno degli incroci, a poca distanza dal commissariato di polizia di via Zucchetto. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivate le forze dell’ordine per le prime verifiche.