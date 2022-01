In Sicilia 9.248 nuovi casi di Covid e 9 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia drastico calo di contagi e decessi. Dai dati resi noti dal ministero della Salute si evince che i nuovi positivi sono 9.248 ma con la metà dei tamponi effettuati ieri, 28.804, determinando un tasso di positività al 32,1%. Scendono i decessi a 9 (-10), i guariti sono 971, gli attualmente positivi si incrementano di 8.268 unità totalizzando un numero complessivo di 88.384. Intanto i ricoveri nei reparti ordinari superano i mille: per l’esattezza sono 1.003 (+59), 135 (+16) i pazienti ospitati in terapia intensiva con 22 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 87.246 persone.(ITALPRESS).