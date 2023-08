“In vino Ghelas” conclude con un altro sold out: “Non rassegnamoci al brutto, si può cambiare”

“Sapete perché lo facciamo? Perché noi crediamo nella nostra città e ricevere messaggi di sostegno è un premio a tutte le nostre fatiche – spiega Giuseppe Perna dell’associazione “Cambiamenti” – anche a Gela si può fare qualcosa di buono, assolutamente si. Non dobbiamo rassegnarci al brutto, non dobbiamo accettare che questa città venga trasformata in una periferia degradata o in una casa di riposo a cielo aperto. Con una visione, con idee realizzabili e con il gioco di squadra, cambiare è possibile. Grazie a tutti i ragazzi dell’associazione “Cambiamenti”, ai ragazzi del “The Martedì”, a tutti i collaboratori che in queste due serate hanno reso un servizio impeccabile e grazie soprattutto a chi partecipa e ogni anno premia il nostro impegno con tanti sorrisi”. “In vino Ghelas” si prepara alla prossima edizione e non sono escluse sorprese nei prossimi mesi.