Incendio Eni, Lionti (Uil): “Attendiamo riscontri dall’azienda sulle cause”

Gela. L’incendio all’Ecofining di raffineria ha preoccupato i sindacati. Luisella Lionti, segretario generale della Uil Sicilia e Area vasta Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela, anzitutto considera positivo il fatto che non ci siano stati lavoratori feriti. Per la Uil, però, c’è la necessità di fare chiarezza sulle cause di quanto accaduto. “Apprendiamo con sollievo che nessun lavoratore è rimasto ferito nell’esplosione avvenuta oggi nella raffineria Eni e ringraziamo gli addetti delle squadre di emergenza, per la tempestiva e preziosa attività svolta nell’impianto. La Uil con la propria organizzazione di categoria, la Uiltec, segue e seguirà con attenzione la vicenda auspicando, nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini e della stessa azienda, che si faccia presto e bene chiarezza sulle cause dell’evento”, dice il segretario Lionti.