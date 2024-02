Inchiesta “Camaleonte”, Trubia: “Luca fu vittima e non è un mafioso, io gli feci sparare”

Proprio Gammino, altro ex tassello importante del gruppo Emmanuello, sentito sempre in udienza, ha riferito di aver chiesto auto “per un matrimonio”. “Il giorno dopo venne restituita – ha continuato – serviva ad un mio parente. Ci faceva pagare magari di meno perché sapeva che eravamo mafiosi. Non si poteva rifiutare”. “Carmelo Billizzi prese un’auto per il figlio di Daniele Emmanuello che aveva compiuto diciotto anni”, ha aggiunto. Al contempo, ha voluto sottolineare, rispondendo a pm e difensori, che “con Salvatore Luca ogni tanto prendevo un caffè e mi diceva che era un nostro amico”. Sono a giudizio proprio Salvatore Luca, Rocco Luca, Francesco Luca, Francesco Gallo, Concetta Lo Nigro, Emanuela Lo Nigro e Maria Assunta Luca. Nel processo, pure i due poliziotti Giovanni Giudice e Giovanni Arrogante (questi ultimi rappresentati dagli avvocati Giacomo Ventura, Michele Ambra, Emilio Arrogante e Marina Giudice) e che rispondono dei presunti rapporti con gli imprenditori. Giudice, come aveva già fatto in precedenza, ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee ritornando sulle attività di contrasto ai clan condotte quando era in servizio in città. Ieri, invece, il collaboratore di giustizia nisseno Salvatore Di Francesco ha reso una testimonianza sull’estorsione al gruppo societario che in città avviò il Bingo. “Pietro Riggio mi disse che Salvatore Luca ci avrebbe messo la faccia – ha detto – era risaputo che le sue attività non avevano mai avuto problemi. Non so però cosa avesse alle spalle”. Trubia, oggi, ha invece parlato esplicitamente dell’imprenditore come vittima di estorsioni. Gli imputati sono rappresentati dai legali Antonio Gagliano, Filippo Spina, Flavio Sinatra, Carlo Taormina, Carmelo Peluso, Luigi Latino, Fabio Fargetta e Alessandro Diddi. È stato possibile tenere l’istruttoria dibattimentale, nonostante i tre giorni di astensione indetti dagli avvocati penalisti, sulla base della misura reale che grava sugli imputati e sui loro beni.