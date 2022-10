Inchiesta “Exitus”, testimone: “Con l’avvocato Ferrara solo rapporti di amicizia”

Gela. Saranno sentiti nuovamente due testimoni, che erano già stati convocati e avevano risposto davanti al collegio penale del tribunale. Tra questi, Carmelo Collodoro, che fu a sua volta coinvolto nell’indagine “Exitus”. E’ stata accolta la richiesta della difesa dell’avvocato Grazio Ferrara, rappresentato dal legale Giacomo Ventura. Lo stesso Ferrara è a processo, insieme ad Emanuele Zuppardo (rappresentato dal legale Roberto Afeltra), perché ritenuto riferimento per il boss Salvatore Rinzivillo. Per gli inquirenti, Ferrara avrebbe assicurato i contatti tra il boss, che era già in carcere, e i suoi referenti all’esterno. Ieri mattina, in videocollegamento, è stato sentito Luigi Rinzivillo, già titolare di un’agenzia di scommesse e condannato sia in primo che in secondo grado per i fatti dell’inchiesta antimafia “Extra fines”. Ha spiegato di aver avuto solo rapporti di amicizia con Ferrara. “Andavamo a mangiare fuori città, a Catania o a Scoglitti. Lo facevamo spesso – ha detto rispondendo alle domande della difesa di Ferrara e del pm della Dda Davide Spina – è stato anche il mio legale. Gli parlai di un progetto per avviare un b&b”. Gli inquirenti ritengono invece che i rapporti fossero finalizzati a mantenere contatti per affari illeciti.