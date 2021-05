“Indagine” sul flop dell’area di crisi, domani in Senato sindacati e Sicindustria

Gli stessi tecnici di Invitalia e del Ministero dello sviluppo economico non sembrano avere vere soluzioni in mano e non c’è ancora certezza neanche sul tipo di fondi da usare per rifinanziare il capitolo dell’area di crisi di Gela. Il confronto di domani metterà insieme senatori, sindacalisti e Sicindustria Caltanisetta (sul territorio portata avanti dal reggente Gianfranco Caccamo). I sindacati, fin da subito, sottolinearono l’esiguità delle somme destinate all’area di crisi, che tra le altre cose ricomprende più di venti Comuni. L’”indagine” sull’area di crisi è partita al Senato, mentre si inizia a parlare anche di un altro strumento, il Contratto istituzionale di sviluppo, richiamato da Greco e Inferrera. Allo stesso tempo, si attende che la Zona economica speciale possa aprire la porta ad investimenti che sono ritenuti vitali per la tenuta economica di un territorio, che ancora oggi si trova costretto a fare affidamento quasi solo su Eni. Di recente, Sicindustria è intervenuta ad appoggiare iniziative insieme all’amministrazione, dal progetto del porto rifugio a quello del Centro nazionale per l’idrogeno. Una cosa è certa, i risultati che erano stati ipotizzati sette anni fa non si sono mai visti, almeno fino ad oggi.