Infantino alla guida della Dc giovani, a breve anche una scuola di formazione politica

Sono stati toccati temi come la partecipazione giovanile alla vita politica locale e non solo, ma anche quello del ruolo della donna nel contesto dell’agone istituzionale. A breve, i giovani Dc ufficializzeranno l’avvio di una scuola di formazione politica. “Se da un lato alcuni giovani non si avvicinano perchè non conoscono a fondo le istituzioni e gli strumenti politici, dall’altro riteniamo fondamentale la formazione della futura classe dirigente. Se il fine perseguito dai nostri rappresentanti non è quello personale, perché a Gela, e in Italia, non si riesce mai a dare una svolta a una situazione di stallo permanente? Reputiamo che ciò sia dovuto alla mancanza di progettualità e alla mancata conoscenza degli strumenti politici, comunali, regionali, nazionali e soprattutto europei”, dicono Cocita, Gallenti e Infantino.