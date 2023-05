Kosovo, Crosetto “I soldati italiani stanno bene”

ROMA (ITALPRESS) – “Nove dei nostri soldati sono in infermeria, tre sono già tornati al lavoro e due hanno dovuto subire operazioni perchè hanno avuto fratture scomposte. Non c’è stato per fortuna nulla di grave”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di “Oggi è un altro giorno” su Raiuno, a proposito dei militari italiani feriti negli scontri avvenuti in Kosovo.”E’ una situazione folle: ci sono dei sindaci eletti con solo l’1% dei voti, per cui adesso ci sono proteste”, spiega in merito alle tensioni in atto in Kosovo. “Abbiamo lavorato per gettare un pò di acqua sul fuoco, non possiamo permetterci altre ferite in Europa”, aggiunge.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).