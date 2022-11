La filosofia spiegata da Saudino, al classico il docente diventato star social

Gela. In occasione della giornata mondiale della filosofia il liceo Eschilo ha ospitato il noto professore e influencer Matteo Saudino che con le lezioni di BarbaSophia su YouTube ha conquistato 200 mila iscritti totalizzando 21 milioni di visualizzazioni. Se si parla di influencer nell’immaginario comune si palesa una ragazza che tende ad esibire sui social balletti, abiti firmati e luoghi di lusso. C’è invece chi si è aggiudicato questo titolo parlando di filosofia su un canale YouTube che ha conquistato 200 mila iscritti totalizzando 21 milioni di visualizzazioni. Matteo Saudino, professore influencer ed ideatore di BarbaSophia, è stato ospite in occasione della giornata mondiale della filosofia. BarbaSophia è il canale YouTube in cui spiega e racconta concetti e storia della filosofia. Saudino ama definirsi un obiettore di coscienza e un attivista impegnato da sempre nei movimenti per la pace, nelle campagne per la riduzione delle spese militari e contro la precarizzazione del lavoro e della vita. Un convinto sostenitore della democrazia partecipata dal basso, fondata sui diritti delle donne, degli uomini, dei bambini e degli animali, sulla giustizia sociale e sulla difesa dei beni comuni. La Giornata mondiale della filosofia intende porre l’attenzione sul suo ruolo nella scuola e nella società attraverso la proposta di attività di ricerca, sperimentazione e valutazione della pratica filosofica di comunità, realizzate in ambito nazionale e internazionale e volte allo sviluppo del pensiero complesso, nella sua articolazione critica, creativa e valoriale.