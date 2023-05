La giunta approva la delibera dei riaccertamenti, è arrivato il parere dei revisori

La giunta attende i pareri per importanti variazioni di bilancio per i progetti coperti da fondi Pnrr. Senza atti finanziari, al momento, non si può che percorrere la strada delle variazioni anche per i progetti. Il sindaco Greco, l’assessore al bilancio Mariangela Faraci, il segretario generale Carolina Ferro, il dirigente finanziario Pino Erba, assessori e dirigenti, in queste settimane hanno esclusivamente concentrato l’attenzione sui riaccertamenti. I tempi lunghi e la linea rigida dei revisori hanno preoccupato gli esponenti più vicini al sindaco. L’attività è andata avanti seguendo le indicazioni fornite dal collegio. Intanto, è in corso la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio trasmessi dai settori. Anche questo è un valico fondamentale per rispettare le scadenze e tagliare il traguardo dei correttivi entro il termine ulteriore concesso dalla Corte dei Conti. Dai primi rilievi, inoltre, pare che la soglia di disavanzo possa essere inferiore alla linea “rossa” del dissesto. Sono tutti dati solo parziali che dovranno trovare ufficialità con il rendiconto.