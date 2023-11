La rinascita del centro storico con la street art, nel fine settimana Mirko “Loste” Cavallatto in via Aliotta

Gela. Si riparte nel fine settimana e sempre dal centro storico. La rinascita che passa della street art questa volta avrà la “firma” di Mirko “Loste” Cavallotto. L’artista nisseno realizzerà un’opera in via Aliotta. Si tratta di una continuità con quanto avviato in città da “Eventi urbani”, voluto dall’artista Roberto Collodoro (a sua volta già protagonista di importanti interventi di street art in diverse aree del perimetro urbano) e che ha permesso a settembre la realizzazione delle opere del maestro Giovanni Iudice e ancora di Igor Scalisi Palminteri, Nino Carlotta e Danilo Alongi.