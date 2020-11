La scommessa sul biomarket ai tempi del Covid, apre SiciliaInBio

Gela. Apre SiciliaInBio, il primo negozio in epoca Covid, con tanto di consegna a domicilio e acquisti online. La scommessa è del giovane gelese Giuseppe Perna che, nonostante la chiusura di molte attività, ha deciso di investire e di credere nella propria città, inaugurando, in Via Andrea Ansaldo 6, nel cuore di Via Venezia.

SiciliaInBio è il bio market che offre prodotti biologici siciliani, alimenti senza glutine, vegan e chi più ne ha più ne metta, il tutto accomunato da due elementi di fondamentale importanza: il biologico e la vendita di alimenti Made in Sicily.

In un periodo storico in cui l’economia è già in crisi da anni e in cui, oggi, causa Covid, la situazione peggiora di giorno in giorno, il rumore di fondo di una saracinesca che si apre di buon mattino, dà il segnale che non tutto è perduto, soprattutto la speranza.

Perna non ha lasciato nulla al caso, provvedendo a fornire servizi quali la spesa a domicilio, la possibilità di ordinare, a seconda delle esigenze, prodotti non presenti nell’assortimento e, ancora, un catalogo digitale che permette di visionare ciò che è presente nel market, così da poter velocizzare e approfondire l’esperienza d’acquisto.