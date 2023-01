La tradizione si rinnova, questa mattina tuffo in mare per celebrare il nuovo anno

Gela. La tradizione si rinnova e anche questa mattina, su un tratto di spiaggia sul lungomare Federico II di Svevia, gli appassionati non si sono tirati indietro e hanno saggiato l’acqua del mare, con il primo tuffo dell’anno. Non mancano mai veterani del mare a gennaio, come Antonio Scialfa e l’ingegnere Fabrizio Lisciandra. Insieme a loro, diversi amici che non si sono fatti scappare l’occasione, quest’anno favorita da temperature tutt’altro che proibitive. Il periodo festivo in città è stato segnato da un clima quasi primaverile, soprattutto nelle ore del mattino.