Nuovo museo del mare, stanziati fondi per gli allestimenti interni dopo emendamento Di Paola

Gela. Il nuovo anno che si è appena aperto è quello del definitivo completamento del Museo del mare, destinato a diventare sede fissa per la nave arcaica. I lavori, in corso, dovrebbero essere conclusi nei prossimi mesi. In Regione, attraverso il dipartimento dei beni culturali, è stato autorizzato lo stanziamento da 150 mila euro per il completamento dell’allestimento interno. Con la soprintendenza di Caltanissetta, si è proceduto al riconoscimento delle somme, disposte a seguito di un emendamento alla legge finanziaria dello scorso maggio, voluto dal parlamentare grillino Nuccio Di Paola.