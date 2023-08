La villa comunale rinasce anche con “In vino Ghelas”, tante presenze: “Città può cambiare”

“Vedere centinaia e centinaia di giovani e non all’interno della villa comunale è un’emozione indescrivibile. Gente che non entrava da più di dieci anni e persone che non c’erano mai state, hanno riempito i viali alberati, calici alla mano e sulle note di un impeccabile sottofondo musicale. È stato un momento di condivisione che ha unito varie fasce di età. “In Vino Ghelas” è questo, uno spazio senza età, un evento che ogni anno porta i gelesi in luoghi dimenticati, per valorizzare il nostro patrimonio – dice Giuseppe Perna tra i fondatori dell’associazione “Cambiamenti” – non smetterò mai di ringraziare tutti i collaboratori che si sono spesi per organizzare nei minimi dettagli l’evento, i ragazzi dell’associazione culturale “Cambiamenti” e di “The Martedì”, la sicurezza per il lavoro svolto, le forze dell’ordine e le istituzioni che si sono rese disponibili alla cooperazione. La città può cambiare, serve tanta buona volontà e soprattutto gioco di squadra. Serve andare oltre i personalismi e mettere al primo posto l’obiettivo di rilanciare il territorio. Uno degli strumenti per farlo sono gli eventi. “In Vino Ghelas” è la dimostrazione che, nonostante le tante difficoltà organizzative, credendoci, impegnandosi e mettendo insieme gente che ha voglia di fare è possibile costruire qualcosa di bello per la nostra città. Grazie a tutti i presenti, con il vostro entusiasmo avete compensato ogni sforzo fatto”.