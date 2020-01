L’acqua finisce in strada, nuove perdite segnalate in piazza Mattei e sul lungomare

Gela. Non solo i guasti alla rete che mettono in tilt il sistema di distribuzione idrica in città. Si susseguono anche le fuoriuscite in strada. Sono decine quelle che vengono segnalate. Nelle ultime ore, acqua a ridosso di piazza Mattei, a pochi passi dal centro storico, ma anche nei pressi del lungomare Federico II di Svevia. Fuoriesce, probabilmente per rotture delle condotte sotterranee. Nonostante i cantieri che si sono susseguiti nei mesi, tante zone rimangono ancora interessate da perdite, che sono periodiche e disperdono acqua, che in città non c’è quasi mai, ma si riversa in strada.