L’Ecoplast Volley ospita l’Intermedia per il bis di vittorie

Gela. Debutto casalingo domani per l’Ecoplast Volley, impegnato al PalaLivatino contro l’Intermedia Volley domani alle 18. A differenza della prima gara, vinta contro l’Agira con il risultato di 3-1, il roster sarà al completo, con coach Giovanni Blanco che potrà scendere in campo a fianco ai suoi stessi giocatori per la prima volta in stagione. L’obiettivo sarà quello di racimolare altri punti importanti e anche di riempire il PalaLivatino. Per quest’ultimo punto, la società ha stabilito che l’ingresso al palazzetto sarà gratuito.