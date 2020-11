“Libera-mente” apre, Grisanti: “Bilancio voto consapevole non siamo separati in casa”

“Se c’è da criticare, sia chiaro – aggiunge il consigliere – lo faremo. Ora, però, dobbiamo puntare ad essere più incisivi. Non siamo separati in casa”. Nelle ultime settimane, in maggioranza, c’è stato un netto avvicinamento tra “Libera-mente” e Forza Italia, con i consiglieri Grisanti e Casciana che hanno condiviso un appello pubblico, sostenuto dai forzisti Luigi Di Dio e Carlo Romano. Per Grisanti non è un primo passo verso soluzioni politiche comuni. “Siamo sempre aperti al confronto – aggiunge – ma ad oggi non c’è una prospettiva di fusione. Collaboriamo, ma sempre nella piena autonomia dei gruppi di appartenenza”. Greco pare aver incassato qualche garanzia politica in più, soprattutto dall’ala più intransigente della sua maggioranza “arcobaleno”, in attesa di prossime prove di tenuta.