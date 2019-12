LIBIA, CONTE “PIENO SOSTEGNO ALL’ONU”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia crede fermamente nel multilateralismo efficace. Il ruolo delle Nazioni Unite rimane essenziale ai fini della promozione di soluzioni politiche condivise, in particolare in Libia, un tema che richiama la nostra particolare attenzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a Villa Madama. “Pieno sostegno all’inviato dell’Onu perché sia quanto prima posto fine alle ostilità e sia rilanciato il processo politico. Sosteniamo il processo di Berlino, ci auguriamo che la conferenza possa svolgersi quanto prima, a inizio anno, per una soluzione condivisa”, ha aggiunto il premier.

Guterres ha parlato tra l’altro del tema delle migrazioni, definendolo una “questione europea”, e ha poi sottolineato che “la Libia è fondamentale per la stabilità del Nordafrica”. Il segretario generale dell’Onu ha espresso “gratitudine al governo italiano per il sostegno al multilateralismo”.

(ITALPRESS).