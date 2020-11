Limitazioni necessarie per gli errori del passato

Gela. Scongiurare il lockdown e mantenere attive le diverse attività, adesso è tutto affidato al buonsenso dei cittadini. L’inesorabile incremento dei contagi degli ultimi giorni ha costretti il Sindaco ad attuare ulteriori e drastiche misure di sicurezza, nonostante la città fosse ancora in zona arancione. Interdette da ieri Macchitella, Lungomare Federico II, piazza Salandra, Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, via Palazzi e via Parioli. Numerosi commercianti messi in ginocchio perché costretti a chiudere le proprie attività a causa dell’eccessivo menefreghismo di chi continua a non rispettare le norme di sicurezza imposte. “Ci sentiamo di continuo con l’acqua alla gola – afferma il titolare di un’attività commerciale – se tutti, soprattutto i giovani, avessero fatto uso del buonsenso adesso non saremmo giunti a tale situazione”.