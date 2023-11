Liste di attesa per i pazienti, Regione apre ad attuazione norma: Donegani, “accolte nostre istanze”

Gela. Liste di attesa e applicazione della disciplina in materia. Qualcosa si muove in Regione dopo le tante segnalazioni del laboratorio “Progressisti e Rinnovatori”. “Abbiamo affrontato da mesi il problema della sanità e delle lunghe liste di attesa. Abbiamo posto l’accento sulla legge 124 mai fatta rispettare e sulla relativa comunicazione tramite i cup per indirizzare in altre strutture i pazienti e eliminare le liste di attesa e farlo in intramoenia chiedendo il rimborso, come prevede la legge. Qualcosa si muove. Infatti – dice l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani – dopo le pec del laboratorio “PeR” all’ indirizzo dell’assessorato regionale e i contatti che ci sono stati, per la prossima settimana è prevista una riunione che fa seguito alla nota del 31 ottobre che comunica ai manager sanitari la possibilità di ridurre le liste di attesa con le risorse stanziate per i piani di recupero e indica di veicolare i pazienti in altre strutture private e convenzionate”.