Lorenzo Casini nuovo presidente della Lega di Serie A

MILANO (ITALPRESS) – Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A con 11 voti a favore e 8 astenuti. Un voto soltanto è andato al dimissionario Paolo Dal Pino, che ha lasciato il suo incarico l’1 febbraio 2022. E’ stato dunque trovato il nome che ha raggiunto la maggioranza semplice dopo le tre fumate nere delle scorse settimane. Classe 1976, romano, laureato in giurisprudenza, il successore di Dal Pino è professore ordinario di diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca oltre che capo di Gabinetto del Ministero della cultura, docente di diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione e responsabile dell’area giuridica nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Quella in via Rosellini non sarà la sua prima esperienza nel mondo dello sport: dal 2014 al 2019 è stato infatti componente della terza sezione del Collegio di Garanzia dello Sport in quanto competente in materia di questioni amministrative, comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento. In passato anche presidente dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, dal 2018 è anche co-president dell’International Society of Public Law. Ora la sfida rappresentata dalla serie A del calcio.(ITALPRESS).