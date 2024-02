Lotti locali della Siracusa-Gela, M5s: “Si usino i due miliardi che il governo destina al Ponte”

Gela. “Chiederemo al presidente Schifani che i due miliardi e cento milioni di euro dei siciliani, che Salvini e la destra vogliono usare per il Ponte sullo Stretto e per gli inceneritori, vengano utilizzati invece per la Siracusa-Gela. Mettiamo alla prova dei fatti il governo regionale chiedendo esplicitamente se per loro contano più gli interessi di partito o quelli dei siciliani”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Stefania Campo, a margine della riunione voluta dai sindaci del comprensorio che si è tenuta in municipio e della quale abbiamo riferito.