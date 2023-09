Lunedì parte il nuovo servizio rifiuti, nessuna variazione del calendario: “Controlli ed efficienza”

Gela. Lunedì mattina parte il nuovo progetto integrato per la raccolta dei rifiuti. Un passaggio di consegne importante tra il soggetto privato che ha gestito il servizio per oltre un decennio e la nuova società in house Impianti Srr. Tante le novità in arrivo, dai nuovi mastelli (contenitori porta rifiuti) forniti di microchip, a un’app per prenotare e gestire il conferimento degli ingombranti. E ancora un call center per cittadini e utenti, un nuovo centro di conferimento comunale, un’adeguata campagna di conoscenza e sensibilizzazione, servizi più capillari e controlli ambientali per garantire standard elevati di qualità. Lunedì, alle ore 10, è prevista una breve cerimonia pubblica in piazza Municipio, una sorta di taglio del nastro virtuale, alla presenza del sindaco Lucio Greco e dell’amministratore unico della Impianti Srr, Giovanna Picone.

Stamane, entrambi hanno preso parte ad un incontro con i lavoratori, svoltosi nel piazzale del centro operativo di contrada Timpazzo. Il sindaco ha rivolto un saluto alle maestranze raccomandando loro massimo impegno e abnegazione affinché la città possa essere più pulita e decorosa rispetto al passato.