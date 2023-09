“M5s? Ci sarà incontro, interlocuzioni con Iv”, Alario: “Idea è città, senza preclusioni”

Gela. “Le interlocuzioni ci sono ma per le alleanze il nostro gruppo deciderà insieme, sostenendo il progetto che più ci convince. La nostra unica idea è la città”. Tra le fila di “Rinnova” i ragionamenti sulla strategia da attuare nell’ottica delle prossime amministrative sicuramente non mancano, come conferma il medico Giampaolo Alario, fra i fondatori di questa esperienza. “Il Movimento cinquestelle? Ci sarà un incontro a breve. Aderire? Non è una prospettiva che rientra nei nostri programmi – precisa – abbiamo già parlato con i grillini, rispetto ai temi che affrontiamo in consiglio con l’intergruppo. Ci saranno sicuramente altre occasioni. Noi, comunque, non abbiamo preclusioni. Interlocuzioni ci sono anche con i moderati, come Italia Viva. C’è un interesse”. Il gruppo di “Rinnova” comunque non intende snaturare la propria idea fondativa. “L’impronta civica deve necessariamente esserci – aggiunge Alario – è questo lo scopo che abbiamo avuto dando vita al movimento. Non ci interessano vincoli o preclusioni. Questo dimostra la nostra autonomia”. Se la sponda grillina non è affatto un tabù, nella prospettiva di una possibile alleanza per le amministrative molto più difficile, al momento, sembra l’opzione di un dialogo con il Pd. “Non abbiamo mai avuto contatti con il Partito democratico – sottolinea Alario – non so cosa vogliano fare. Sicuramente, è in una fase di riorganizzazione interna e non mi sembra giusto prendere una posizione adesso, né di chiusura né di apertura. Il Pd non è un tema di discussione”.