Variazioni bilancio, si spinge per portare in aula atto “Solito”: possibile incontro con consiglieri

Gela. Ieri, abbiamo riferito del parere negativo rilasciato dai revisori dei conti alla variazione di bilancio che garantirebbe il finanziamento dei lavori nella scuola “Solito”, progetto in cima all’elenco delle priorità dell’amministrazione. Un no, quello dei revisori, che potrebbe far calare il de profundis sull’intero stanziamento, con i lavori attesi da due anni. L’amministrazione comunale però è intenzionata ad andare avanti. La variazione pare destinata ad arrivare all’assise civica, indipendentemente dal parere non favorevole dei revisori. “Il finanziamento non deve andare incontro ad un eventuale taglio solo perché un parere, non vincolante, conferma una linea rigida – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli che segue fin dall’inizio l’evolversi del caso “Solito” – personalmente, quello che sta accadendo lo considero un’autentica vergogna. Come amministrazione, anche su questo tema, abbiamo più volte interloquito con i revisori che sono a conoscenza di tutta la situazione. Non dimentichiamo che per la “Solito” era stato contratto un mutuo ma nel tempo sono emerse anomalie nelle scelte dell’ex dirigente e il collegio lanciò il primo monito. Sindaco e assessori non hanno voluto calcare la mano rispetto al mutuo. Però, non dobbiamo trascurare che il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale dalle compensazioni minerarie. Inizialmente, la copertura era al 75 per cento e i revisori non avrebbero mai autorizzato un possibile indebitamento in una situazione finanziaria del municipio come quella attuale. Proposero di richiedere alla Regione una revisione degli stanziamenti, magari rinunciando agli altri due progetti a garanzia di quello della “Solito”. Alla fine non ci fu bisogno, perché la Regione ha rimodulato i fondi, concentrando l’intero stanziamento sulla Solito”. Il finanziamento per i lavori c’è e la procedura di gara era stata ampiamente avviata. Poi, con la deflagrazione dei conti dell’ente comunale tutto ha deviato dai binari iniziali. La prossima settimana potrebbe tenersi un incontro tra l’amministrazione e i consiglieri chiamati a confrontarsi con le prossime variazioni di bilancio. Il supporto del civico consesso potrebbe rivelarsi decisivo.