Macchitella lab, “Generazione Gela”: “Si renda fruibile la struttura, tavolo amministrazione-Eni”

“Siamo forti sostenitori del rilancio culturale della città, sposiamo infatti tutti i progetti e le attività che possano generare cultura e partecipare alla crescita formativa dei giovani e, tra questi, non possiamo non citare il progetto Macchitella Lab. Il Macchitella Lab sarebbe dovuto nascere presso l’ex casa albergo Eni di Macchitella e aveva l’obiettivo di diventare una fucina di idee, un centro polifunzionale, un vero e proprio Hub dell’Innovazione e della formazione. Avrebbe dovuto prevedere – dicono – la realizzazione di corsi universitari, biblioteca e spazi di coworking e sostenere l’avvio di attività imprenditoriali giovanili, prevedendo magari la nascita di un vero e proprio incubatore d’impresa che premiasse i migliori progetti di giovani gelesi. Ad oggi purtroppo questo progetto non è mai partito. Generazione Gela non vuole entrare nel dibattito politico attorno al tema Macchitella Lab, ricercare colpe o peggio puntare il dito su chi avrebbe potuto fare e non ha fatto, seppur si riconosce l’importanza di individuare le motivazioni di questi ritardi o mancanze. Generazione Gela vuole piuttosto assumere il ruolo di moderatore, presentando l’istanza dell’intera comunità cittadina che ritiene Macchitella Lab una struttura strategica di fondamentale importanza per il rilancio della città. Chiediamo pertanto che si costituisca un tavolo di confronto insieme ad amministrazione comunale ed Eni con l’obiettivo di trovare una soluzione. Non possiamo e non vogliamo perdere anche questa opportunità”.