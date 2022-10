“Maggioranza di centrodestra? E’ prematuro”, Licata: “Noi rimaniamo civici, priorità alla città”

Gela. “Il progetto originario non va stravolto”. Il riassunto politico è molto chiaro ed emerge anche dopo l’incontro di ieri sera, voluto dal sindaco che ha convocato la sua maggioranza. Il segretario cittadino di “Una Buona Idea” Rino Licata conferma che il gruppo vuole proseguire seguendo la traccia civica, quella che portò Greco a vincere le amministrative. “E’ normale che con un governo regionale di centrodestra e con una maggioranza che alle elezioni ha sostenuto quasi in blocco quest’area politica, ci sia chi abbia proposto di costruire una maggioranza di centrodestra, arrivando a fine mandato. Per noi – spiega Licata – questo è prematuro. Noi rimaniamo civici e anche ieri ho spiegato che l’interesse di “Una Buona Idea” è la città. Dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare e sui progetti. Ci sono i finanziamenti da portare avanti, per evitare tagli. E’ prematuro anche impegnarsi già da ora a garantire una ricandidatura del sindaco Greco. Lavoriamo e alla fine tireremo le somme. C’è bisogno di una squadra compatta e di un allenatore che la faccia funzionare. Noi ci siamo ma non ci interessa stravolgere il progetto”. Il segretario e il resto del gruppo vanno avanti secondo il programma stilato già tre anni fa, chiaramente guardano anche alle prossime amministrative. “Quello di ieri con il sindaco è stato solo un primo incontro – dice ancora – ne seguiranno altri. Noi stiamo lavorando e abbiamo già una lista praticamente pronta per le prossime amministrative. Ma non è tempo di parlare di candidature. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano? Posso assicurare che non pensa affatto a candidature. Sta lavorando insieme a noi per concretizzare i finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale”.