Manager, responsabili amministrativi e distretto sanitario, tanti vuoti nel sistema locale

Gela. Nel sistema sanitario cittadino le carenze sono all’ordine del giorno. Non solo reparti che chiudono o in deficit di personale, ma a mancare è anche il management. Da circa un anno non c’è più un direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, dopo l’avanzamento dell’ex manager Luciano Fiorella all’Asp nissena. Nel nosocomio locale invece è vacante anche l’incarico di responsabile del settore amministrativo, a seguito del pensionamento del precedente titolare dell’incarico. Lo stesso vale per la struttura di via Parioli, priva di un responsabile amministrativo.