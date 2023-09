Kart, Cristina Xerra ancora sugli scudi: vince a Pergusa e conquista il trofeo Arena

Abbiamo trovato l’assetto ideale solo prima del semaforo verde e dopo una lunga sessione di giri”. In verità, la giovane promessa gelese in rosa del kart nisseno, aveva già vinto a Pergusa conquistando il primo “Summer kart” in piena estate ma in modalità “time attack”. Davanti il pubblico di casa, nell’impegnativo kartodromo internazionale Gela in contrada Zai, aveva strappato il podio finendo sul gradino più basso. “Sono contenta della mia prestazione – conclude Cristina Xerra – A Pergusa il tracciato è stretto ma sono riuscita comunque a sorpassare e guadagnare la prima posizione”.