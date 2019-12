Mancata raccolta, si provvederà entro le prossime ore: questa sera niente carta e umido

Gela. Un evidente errore nella comunicazione ha fatto andare in tilt, per diverse ore, il servizio di raccolta dei rifiuti. Nella notte, non c’è stato il giro dei mezzi Tekra, ma senza che la cittadinanza ne venisse messa al corrente. Adesso, si cerca di mettere una pezza. La frazione conferita e ancora presente davanti alle abitazioni dovrebbe essere prelevata entro le prossime ore. Salta, invece, la raccolta di carta e umido prevista per questa sera. Il calendario riprenderà regolarmente da mercoledì sera, con la plastica, e giovedì sera, con umido e vetro.