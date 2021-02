Mancino riconfermato alla guida della Federazione di Biliardo sportivo

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Mancino viene riconfermato alla guida della Federazione Italiana Biliardo Sportivo: per lui, al quinto mandato, il 95,88% delle preferenze espresse dagli aventi diritto di voto. Al suo fianco il nuovo Consiglio Federale composto da Pavio Migliozzi, Consigliere federale paritetico sezione Boccette (45 voti al 77,59%); Stefano Malacrita, consigliere federale paritetico sezione Carambola (4 voti pari all’80%); Merry Fontes Da Silva, consigliere federale paritetico sezione Pool/Snooker (15 voti pari al 100%); Stefano Gibertoni, consigliere federale paritetico sezione Stecca (197 voti pari al 87,95%). E ancora: consiglieri federali in quota affiliati Elisa Cavalli (205 voti pari al 65%), Loris De Cesari (233 voti pari al 74%) e Raffaele Di Gennaro (241 voti pari al 76%); consiglieri federali in quota Atleti Stefania Ceccarelli (29 voti pari 88%) ed Eugenio De Rango (20 voti pari al 61%); Gabrio Volante, consigliere federale in quota Tecnici (17 voti pari all’85%). Per il Collegio dei Revisori dei Conti Stefano Renato Balsari (280 voti pari al 75%). Grande successo anche di partecipazione con presenti il 68,93% degli aventi diritto al voto. (ITALPRESS).