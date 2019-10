Manto stradale cede, cantieri infiniti: Bennici, “amministrazione spieghi assenza controlli”

Gela. Lavori di ripristino, effettuati non alla perfezione, e un manto stradale in condizioni precarie. In diversi quartieri della città, si formano vere e proprie voragini lungo il selciato stradale e gli interventi di riparazione, non sempre si dimostrano risolutivi. Il consigliere comunale Sandra Bennici, dopo averlo fatto in piena estate, ritorna a chiedere più controlli e verifiche sui lavori effettuati da aziende, in questi mesi impegnate in più interventi in città. Un nuovo cedimento del manto stradale si è verificato a ridosso dell’area archeologica che ospita le mura Timoleontee, a Caposoprano. “Avevo già segnalato all’amministrazione di questo Comune, qualora non se ne fosse accorta, che il manto stradale della città era ridotto ad una gruviera, con buche profonde, che oltre a danneggiare le auto – dice Bennici – mettevano e mettono a rischio l’incolumità dei pedoni. Avevo chiesto in quell’occasione chiarimenti sui tempi e soprattutto sulle modalità di ripristino, per evitare che una provvisorietà prolungata potesse accentuare il riformarsi di buche, ancora più profonde e pericolose. Purtroppo, è proprio quello che è accaduto, ad esempio in via Marmolada. Si è formata una voragine, che ha provocato danni alle vetture in transito e dopo il transennamento disagi alla viabilità. Le strade interessate ai lavori dovrebbero essere controllate dagli addetti alla manutenzione, per ripristinare tempestivamente ed in modo definitivo il manto e garantire l’apertura dei tratti chiusi”. I danni causati dalla scarsa manutenzione e da interventi di ripristino rivedibili vanno comunque a gravare sulle casse del Comune, soprattutto in termini di risarcimenti.