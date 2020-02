Marcia della legalità promossa dalla Pastorale Giovanile

Gela. Al via a Gela un progetto di prevenzione del disagio giovanile. A promuoverlo è la Pastorale scolastica e la pastorale giovanile cittadina, guidate da don Salvatore Cumia. Molte ricerche compiute negli ultimi anni sul disagio adolescenziale e, nella fattispecie, su atti di bullismo che sfociano in atteggiamento mafioso, denotano il disagio dei nostri ragazzi e sembra che tali fenomeni siano diventati molto frequenti, così come la loro incapacità o impossibilità di stabilire un rapporto e di comunicare con gli adulti, visti spesso, come ostacolo per la propria crescita ed autonomia.

“È dovere di tutte le agenzie educative mettere i ragazzi nelle condizioni di vivere in un ambiente in cui possano sviluppare una coscienza critica, individuale e sociale”, dice don Salvatore. “Per costruire una società sana è necessario raggiungere una condizione di benessere emotivo, personale e collettivo”. Secondo il vice parroco di Sant’Antonio oggi è “importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi fenomeni, per scongiurare pericoli irreparabili, garantendo a tutti la possibilità di esprimersi al meglio nel contesto scolastico”.

Il progetto punta quindi a favorire processi di prevenzione e di sensibilizzazione, attuando “interventi di educazione alla legalità anche attraverso un sistema di buone pratiche comportamentali legate al rispetto delle regole”.