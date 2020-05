Mascherine sospette, sì riesame a ricorso: “Restituirle a titolare farmacia Bordonaro”

Gela. Il sequestro è stato effettuato due mesi fa, all’inizio dell’emergenza Covid in città. I finanzieri hanno messo sotto chiave oltre trecento mascherine, ritenute scadute e non conformi. Il titolare della farmacia “Bordonaro”, in centro storico, è stato denunciato per frode commerciale. Secondo diverse segnalazioni e in base agli accertamenti della guardia di finanza, in quella fase ne avrebbe approfittato vendendole a quindici euro ciascuna. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta, però, hanno accolto il ricorso presentato dal legale del farmacista, l’avvocato Joseph Donegani. Ci sarebbe un vizio di motivazione nel provvedimento di sequestro e così è stata disposta la restituzione delle mascherine al titolare dell’attività. Subito dopo il sequestro, il dottor Leonardo Bordonaro e il suo legale hanno spiegato che in realtà le mascherine risultate scadute non sarebbero mai state messe in vendita.