Melfa spegne i sospetti e lascia la presidenza del Gela: “Garantirò il sostegno da socio”

Gela. Maurizio Melfa lascia la carica di presidente del Gela. Lo ha fatto a malincuore ma lo considera un atto dovuto per sgomberare il campo da qualsiasi sospetto o rumors su presunte incompatibilità. Questo non significa che non rimarrà socio o sostenitore del club, ma non nella figura apicale di rappresentanza. Una decisione maturata a conclusione di un vertice che si è svolto questa mattina alla presenza dei soci del club biancazzurro.

E’ stato lo stesso Melfa poi a lanciare un post sui social per confermare la decisione. Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione come consulente esterno (a titolo gratuito) per lo sport e lo sviluppo economico della giunta Greco, Melfa aveva per un attimo trascurato l’aplomb inglese per rispondere a chi lo accusava di conflitti di interesse presunti. “A qualche bamboccio che lancia illazioni – ha detto – ricordo che la mia azienda è produttiva da 32 anni ed ogni mese paga gli stipendi ai propri dipendenti grazie ad un lavoro portato avanti con sacrificio da anni. Quel che faccio lo faccio per la crescita della città, che non può restare indietro e continuare a litigare invece che è aggregare. E’ il salto culturale quello che manca ma che non mi farà cambiare idea sull’ottimismo sul futuro”.