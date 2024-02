Amministrative 2024, Maurizio Melfa ci riprova ma non da sindaco

Gela. L’imprenditore Maurizio Melfa si prepara alla prossima tornata elettorale con una propria lista, “Ripartiamo da zero”, da stampella ad una coalizione che potrebbe sostenere la candidatura a sindaco di Terenziano Di Stefano o di Piero Lo Nigro. Dopo i due recenti fallimenti politici ha scelto di non concorrere per la poltrona più ambita di palazzo di città ripiegando, probabilmente, su una più comoda e meno influente candidatura all’assise civica. Un tentativo per assicurarsi un ruolo, se pur limitato e distante da quanto annunciato negli ultimi anni, nell’agone politico. Difficile capire quale possa essere il reale peso elettorale dell’imprenditore del metano la cui popolarità, in questo momento, non è di certo in ascesa considerato anche il percorso difficoltoso in ambito sportivo sfociato in un rapporto polemico con la tifoseria del Gela calcio e con la quasi totalità dei cronisti locali.