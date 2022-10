Meloni “Corsa contro il tempo per la legge di bilancio”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo una corsa contro il tempo sulla Legge di bilancio, ovviamente i tempi sono molto ristretti: presumibilmente ci vedremo per un altro Consiglio dei ministri venerdì 4 novembre”, una riunione “molto importante perchè abbiamo in discussione l’approvazione della Nadef, fondamentale e propedeutica per la Legge di bilancio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm. “Nel prossimo Consiglio dei Ministri passiamo a parlare di economia, spero anche di energia con alcuni primi provvedimenti”, ha aggiunto.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).