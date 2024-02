Minacce di morte, violenze e stalking: scattano misure eseguite dalla polizia

Gela. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in arresto due persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Un 30enne, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’indagato, con condotte reiterate e abituali, ha minacciato e molestato la compagna, inviandole lettere dal contenuto intimidatorio anche mentre si trovava in carcere. In altre occasioni le ha anche puntato una pistola alla tempia e minacciata di sfregiarle il viso con l’acido. Diversi episodi sono avvenuti alla presenza dei figli minori. All’indagato sono stati contestati anche i reati di porto abusivo di arma comune da sparo, furto aggravato del cellulare della compagna e lesioni personali.